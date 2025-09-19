Der BSV Halle-Ammendorf unter Leitung von Trainer Christian Kamalla feierte einen überlegenen Erfolg über den VfB 1906 Sangerhausen mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Hallenser legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Laurenz Hoffmann der Torschütze.

35. Minute: BSV Halle-Ammendorf liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

24 Minuten nach der Pause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Agwu (46. Kowalski), Kunze, Schmitz, Hoffmann (73. Piven), Dabel, Meyer (73. Schöneck), Schubert, Pannier, Winkler (73. Hartmann), Niesel

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Hennig, Sonnenberg, Stöhr (46. Scholz), Schneider (71. Lange), Worch, Olbricht, Schäffner, Hildebrandt, Schulz

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217