Fußball-Verbandsliga: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Trainer Christian Kamalla aus dem Spiel mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Hallenser legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Laurenz Hoffmann der Torschütze.

35. Minute: BSV Halle-Ammendorf führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (69.). In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Winkler (73. Hartmann), Schubert, Meyer (73. Schöneck), Niesel, Agwu (46. Kowalski), Pannier, Kunze, Dabel, Hoffmann (73. Piven)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Hennig, Olbricht, Worch, Sonnenberg, Hildebrandt, Schneider (71. Lange), Stöhr (46. Scholz), Weick, Schulz

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217