Fußball-Verbandsliga: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Trainer Christian Kamalla aus dem Kräftemessen mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Dominic Winkler für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Laurenz Hoffmann den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf führt in Minute 35 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (69.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Agwu (46. Kowalski), Dabel, Hoffmann (73. Piven), Schubert, Schmitz, Pannier, Niesel, Winkler (73. Hartmann), Meyer (73. Schöneck), Kunze

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Weick, Stöhr (46. Scholz), Schäffner, Sonnenberg, Schneider (71. Lange), Hennig, Hildebrandt, Schulz, Olbricht

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217