Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Christian Kamalla und sein Team BSV Halle-Ammendorf gegen den VfB 1906 Sangerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Laurenz Hoffmann erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (69.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Meyer (73. Schöneck), Niesel, Hoffmann (73. Piven), Schubert, Winkler (73. Hartmann), Kunze, Agwu (46. Kowalski), Schmitz, Dabel

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Hennig, Worch, Schneider (71. Lange), Sonnenberg, Stöhr (46. Scholz), Olbricht, Schulz, Hildebrandt, Schäffner

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217