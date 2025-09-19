Der BSV Halle-Ammendorf unter Leitung von Trainer Christian Kamalla feierte einen überlegenen Erfolg über den VfB 1906 Sangerhausen mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Laurenz Hoffmann den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf – 35. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Winkler (73. Hartmann), Pannier, Dabel, Schmitz, Meyer (73. Schöneck), Hoffmann (73. Piven), Agwu (46. Kowalski), Schubert, Kunze

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schulz, Weick, Schäffner, Olbricht, Schneider (71. Lange), Sonnenberg, Stöhr (46. Scholz), Hildebrandt, Worch, Hennig

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217