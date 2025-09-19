Fußball-Verbandsliga: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Trainer Christian Kamalla aus dem Spiel mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Dominic Winkler (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Laurenz Hoffmann der Torschütze.

Minute 35: BSV Halle-Ammendorf baut Führung auf 2:0 aus

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (69.). In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (73. Piven), Dabel, Schmitz, Kunze, Winkler (73. Hartmann), Meyer (73. Schöneck), Schubert, Niesel, Pannier, Agwu (46. Kowalski)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Schneider (71. Lange), Stöhr (46. Scholz), Hildebrandt, Schulz, Weick, Olbricht, Hennig, Schäffner, Sonnenberg

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217