Die SV Fortuna Magdeburg unter Leitung von Coach Dirk Hannemann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV 1890 Westerhausen mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Drilon Halilaj (SV Fortuna Magdeburg) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte dreimal Gelb (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

2:0 Vorsprung für SV Fortuna Magdeburg – Minute 77

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Gerwien den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Maarouf (74. Ehrenberg), Kauka, Domitz, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Gerstner (22. Gerwien), Weidemeier, Steinbach (73. Valle Pousa), Schüler (84. Bimenyimana), Lange, Riemann

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Kale, Gomes Paranagua, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Ribeiro De Oliveira, Masaka (61. Santana Lisboa), Winter (37. Rojas Peredes), Miranda Conceicao, Masur, Dantas Caldas, Lehmann

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87