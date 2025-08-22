Fußball-Verbandsliga: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging die SV Fortuna Magdeburg von Trainer Dirk Hannemann aus dem Kräftemessen mit dem SV 1890 Westerhausen vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Drilon Halilaj (SV Fortuna Magdeburg) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Die Magdeburger legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

Minute 77: SV Fortuna Magdeburg führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Maarouf (74. Ehrenberg), Steinbach (73. Valle Pousa), Lange, Gerstner (22. Gerwien), Riemann, Weidemeier, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Schüler (84. Bimenyimana), Kauka

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Masaka (61. Santana Lisboa), Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Kale, Ribeiro De Oliveira, Winter (37. Rojas Peredes), Gomes Paranagua, Masur, Dantas Caldas, Miranda Conceicao

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87