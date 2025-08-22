Die SV Fortuna Magdeburg unter Leitung von Coach Dirk Hannemann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV 1890 Westerhausen mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (59.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte dreimal Gelb (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

SV Fortuna Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 77

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Gerwien den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Maarouf (74. Ehrenberg), Steinbach (73. Valle Pousa), Kauka, Schüler (84. Bimenyimana), Gerstner (22. Gerwien), Domitz, Lange, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Riemann, Weidemeier

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka (61. Santana Lisboa), Kale, Lehmann, Gomes Paranagua, Ribeiro De Oliveira, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Winter (37. Rojas Peredes), Miranda Conceicao, Masur, Dantas Caldas

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87