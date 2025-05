Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Max Schönijahn und sein Team FSV Barleben 1911 gegen den SV 09 Staßfurt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Barleben/MTU. 5:1 (3:0) in Barleben: Ganze fünf Bälle hat das Team von Max Schönijahn, der FSV Barleben 1911, am Freitag im Tor der Besucher aus Staßfurt untergebracht.

Bastian Schäfer traf für den FSV Barleben 1911 e.V in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Barleber legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Luis Fröhlich der Torschütze (24.).

Minute 24: FSV Barleben 1911 liegt mit 2:0 vorne

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Palle Jespersen konnte in Minute 37 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV 09 Staßfurt. In Minute 52 gelang es Spieler Nummer 19 noch, die Ehre der Staßfurter zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Bastian Schäfer traf für Barleben in Minute 83. Spielstand 4:1 für den FSV Barleben 1911.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 30

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Jespersen (Barleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der FSV Barleben 1911 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SV 09 Staßfurt

FSV Barleben 1911: Oldenburg – Laabs, Jespersen, Gruner, Kröger (70. Hamidovic), Priese, Hauer, Fröhlich, Schlitte (75. Potyka), Duda (46. Wasylyk), Schäfer (83. Pung)

SV 09 Staßfurt: Probst – Schulz, Lampe (80. Mollenhauer), Schmidt-Daul, Zöger, Weirauch (58. Burdack), Van Linthout, Hoffmann, Stollberg, Lieder, Dittwe (72. Gruhn)

Tore: 1:0 Bastian Schäfer (22.), 2:0 Luis Fröhlich (24.), 3:0 Palle Jespersen (37.), 3:1 Amon Van Linthout (52.), 4:1 Bastian Schäfer (83.), 5:1 Palle Jespersen (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Marcel Theumer, Albert Lehmann; Zuschauer: 121