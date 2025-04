Staßfurt/MTU. Der SV 09 Staßfurt und der SSV 80 Gardelegen haben sich am Montag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:8 (2:5).

Amon Van Linthout (SV 09 Staßfurt) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Staßfurter konterten in der 21. Minute. Diesmal war Steven Beck der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen SV 09 Staßfurt und SSV 80 Gardelegen – 21. Minute

Spielstand 1:1. Das Gardelegener Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich die Führung. Mika Helmuth versenkte den Ball in Spielminute 30. Es wollte den Gardelegenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Laurenz Hoffmann traf in der 32. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Gardelegener konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. David Scheinert verschaffte seinem Team vier weitere Tore (39., 43., 45., 64.). Dann gelang es den Staßfurtern, die Dominanz der Gardelegener nochmal herauszufordern. Mit einem Doppelpack von Hoffmann holte der SV 09 Staßfurt auf. Der SSV 80 Gardelegen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Helmuth traf in Minute 86 zum zweiten Mal. Es wollte den Gardelegenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Van Linthout versenkte den Ball in der 89. Minute noch einmal. Spielstand 7:5 für den SSV 80 Gardelegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Stehr den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:8 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Gardelegener entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 09 Staßfurt – SSV 80 Gardelegen

SV 09 Staßfurt: Probst – Van Linthout, Härtge (81. Zöger), Schmidt-Daul, Dittwe (81. Pumptow), Schulz, Stachowski, Lampe (46. Weirauch), Hoffmann, Lieder, Hertel

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Scheinert (90. Osmers), Stehr, Haak, Scheinert (60. Schilling), Helmuth (90. Ben Ali), Kohlhas, Fehse (82. Kempe), Schreiber, Beck (73. Berezovskyi), Beck

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (2.), 1:1 Steven Beck (21.), 1:2 Mika Helmuth (30.), 2:2 Laurenz Hoffmann (32.), 2:3 David Scheinert (39.), 2:4 Daniel Stehr (43.), 2:5 David Scheinert (45.), 2:6 Fabian Beck (64.), 3:6 Laurenz Hoffmann (73.), 4:6 Laurenz Hoffmann (82.), 4:7 Mika Helmuth (86.), 5:7 Amon Van Linthout (89.), 5:8 Daniel Stehr (90.+3); Zuschauer: 75