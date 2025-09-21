Fußball-Verbandsliga: Mit einem unfassbaren 6:0 (4:0) fegte das Team des VfB Merseburg den SV 1890 Westerhausen am Sonntag vom Spielfeld.

Merseburg/MTU. 6:0 (4:0) in Merseburg: Ganze sechs Bälle hat das Team von André Jentsch, der VfB Merseburg, am Sonntag im Tor der Gäste aus Westerhausen untergebracht.

Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (15.).

2:0 Vorsprung für VfB Merseburg – Minute 15

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Eric Steven Nicodemus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Merseburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Arndt (27. Dähne), Berndt, Taubert, Knerler, J. L. Wagner, Nicodemus, Korngiebel, Bierschenk, D. Wagner (73. Erovic), Frühauf

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Miranda Conceicao, Masaka, Stridde, Pavlish, Gönülcan, Kale (46. Santana Lisboa), Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Dantas Caldas

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89