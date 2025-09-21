Fußball-Verbandsliga: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber VfB Merseburg vor 89 Zuschauern gegen den SV 1890 Westerhausen mit einem souveränen 6:0 (4:0) durch.

Merseburg/MTU. 6:0 (4:0) in Merseburg: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von André Jentsch, der VfB Merseburg, am Sonntag im Tor der Gegner aus Westerhausen untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Danny Wagner für Merseburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Knerler den Ball ins Netz (15.).

15. Minute: VfB Merseburg baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Eric Steven Nicodemus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Merseburger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Berndt, Arndt (27. Dähne), D. Wagner (73. Erovic), Nicodemus, Korngiebel, Knerler, Bierschenk, Taubert, J. L. Wagner, Frühauf

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Pavlish, Dantas Caldas, Stridde, Miranda Conceicao, Kale (46. Santana Lisboa), Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Gönülcan, Lehmann, Masaka

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89