Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Spiel gegen den VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Litzenberg, Böhme, Radke, Gründling (75. Sumka), Born (59. Ehrhardt), Hoffmann (56. Elflein), Bauer, Hadaschik, Bark (72. Galushyn)

VfB Merseburg: Bartz – Knerler, Roß (63. Erovic), Korngiebel, Berndt, Frühauf (88. Arndt), Wagner, Taubert, Bierschenk, Nicodemus (90. Jung), Hillemann

; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110