Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein FSV Barleben 1911 e. V. gegen den Haldensleber SC ein 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Pascal Thieke für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Thieke den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 e. V. sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Steve Röhl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team errang (62.). Die Barleber sicherten sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne (75. Fröhlich), Wasylyk, Lohse, Röhl, Pung (72. Laabs), Priese (68. Eichholz), Zander, Duda, M. Hauer (68. Gruner), P. Hauer (58. Jespersen)

Haldensleber SC: Switala – Thieke, Krüger, Stadler, Bögelsack (74. Hartmann), Ebel (61. Hevekerl), Zimmermann (66. Wille), Bögelsack, Grabenberg (81. Sengewald), Ebel, Mäde

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169