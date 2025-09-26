Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Begegnung von Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim endet mit Remis 0:0

Haldensleben/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 75 Fußballfans waren im Waldstadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – H. Ebel (68. Boege), Krüger (86. Sengewald), R. Bögelsack, Zimmermann (70. Wille), Thieke, Grabenberg (70. Hevekerl), Hartmann, B. Ebel (62. Prokop), Stadler, Schunaew

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Prielipp, Sonco, Kunyk, Moroz, Hoffmann, Schmökel, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Schinkel, Embalo

; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75