Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Duell mit dem SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Seidel (46. Stelmak), Engl (72. N. Neuhaus), Bondarenko, De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), K. Neuhaus (63. Maier), Souvatzoglou (46. Omerovic), Hatim, B. Strauchmann, Beer, Tsipi

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Hilgenfeld (78. Paege), Albrecht, Neumann, Cembala, Winning, Krause (26. Bradburn), Heinrich, Kniestedt (63. Hutyra), Büchner, Bäther (69. Knuth)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72