Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Zorbau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Aaron Sothen (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

33. Minute SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Beer, Bondarenko, Engl (46. Maier), Tsipi (43. Stelmak), B. Strauchmann, De Pinho Gomes, Sothen (85. Bisultanov), N. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), K. Neuhaus

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Redmann, Grüneberg, Prinzler, Hensen, Haensch, Köhler, Burghardt (78. Kleinert), Kreideweiß, Hensen, Lippoldt

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100