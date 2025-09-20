Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und der SV Blau-Weiß Dölau haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marius Prinzler für Dölau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Niklas Mieth erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Laurenz Frederik Lippoldt für Theodor Luiz Rappsilber und Jonas Redmann für Jari Geyer den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Theodor Luiz Rappsilber, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Barabasch, Sparfeld, Girke (77. Savrii), Biriuk, Pratsch, Mieth, Zoblofsky, Schultz (77. Werthmann), Pälchen (81. Erdmann), Friebe

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler, Groß, Hensen, Haensch, Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Kreideweiß, Lippoldt (61. Rappsilber), Redmann (73. Geyer), Köhler, Giese

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103