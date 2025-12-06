Für den Gastgeber SV Eintracht Emseloh endete das Duell mit dem FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Allstedt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Eintracht Emseloh und der FSV Barleben 1911 e. V. am Samstag auseinander gegangen. 53 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Emseloh.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Radek Cibulka für Emseloh traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1 in Minute 89

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Rostislav Senft ersetzte Serhii Molochko und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Patrick Hauer und Luis Fröhlich für Dani Klajdi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Sean Niklas Priese (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erlangen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Molochko (62. Senft), Shevtsov, Stache (72. Vrba), Cibulka, Bozhok (82. Citaku), Mukhoid, Polívka, Heimur, J. T. Aljindo (82. Schmidt), A. Aljindo

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Gruner, Wasylyk, Hauer (59. Jespersen), Koch, Hauer, Pung (82. Laabs), Von Der Gönne (67. Magnus), Duda (59. Priese), Klajdi (59. Fröhlich)

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53