Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Emmanuil Heimur (SV Eintracht Emseloh) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 83

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Lukas Schüt ersetzte Rostislav Senft und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte zweimal Gelb ein. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Ricardo Hain, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erreichen (83.). Der SV Eintracht Emseloh sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – A. Aljindo, Bozhok, Shevtsov, Cibulka, J. T. Aljindo, Stamm, Senft (60. Schüt), Polívka, Stache (73. Vrba), Heimur

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Bradburn, Schulz (64. Brömme), Albrecht (90. Rüdiger), Winning (90. Jeckstadt), Hutyra (59. Otto), Cembala, Neumann, Knuth (62. Hain), Heinrich

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70