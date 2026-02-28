Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Helbra/MTU. Der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Serhii Molochko (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Die Emseloher legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Bohdan Bozhok der Torschütze (24.).

SV Eintracht Emseloh in Minute 24 2:0 in Führung

In der 57. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Justin Masur den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team errang (83.). Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – J. T. Aljindo, Schmidt, Molochko, Mukhoid, Heimur, A. Aljindo, Bozhok, Shevtsov, Stache, Polívka

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Endo, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Miranda Conceicao, Masur, Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Weickert, Masaka (46. Teah), Weickert (65. Afrifa-Kodua), Gomes Paranagua (90. Golombek), Stridde

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82