Der BSV Halle-Ammendorf unter Leitung von Trainer Christian Kamalla feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB 1906 Sangerhausen mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 217 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Dominic Winkler für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Laurenz Hoffmann erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Pascal Pannier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (69.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Winkler (73. Hartmann), Schubert, Hoffmann (73. Piven), Agwu (46. Kowalski), Niesel, Pannier, Meyer (73. Schöneck), Kunze, Schmitz

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Schulz, Sonnenberg, Olbricht, Stöhr (46. Scholz), Weick, Hennig, Schäffner, Schneider (71. Lange), Worch

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217