Fußball-Verbandsliga: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der BSV Halle-Ammendorf von Coach Christian Kamalla aus dem Kräftemessen mit dem VfB 1906 Sangerhausen vom Platz.

Halle/MTU. Die 217 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 5:0 (4:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Dominic Winkler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Hallenser legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Laurenz Hoffmann der Torschütze.

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf – 35. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Kamalla im gegnerischen Tor. Hoffmann traf in Minute 38 und Winkler in Minute 45. Spielstand 4:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB 1906 Sangerhausen

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (73. Piven), Kunze, Meyer (73. Schöneck), Agwu (46. Kowalski), Niesel, Winkler (73. Hartmann), Pannier, Schmitz, Schubert, Dabel

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Sonnenberg, Hildebrandt, Hennig, Schulz, Worch, Stöhr (46. Scholz), Olbricht, Schneider (71. Lange), Weick

Tore: 1:0 Dominic Winkler (6.), 2:0 Laurenz Hoffmann (35.), 3:0 Laurenz Hoffmann (38.), 4:0 Dominic Winkler (45.), 5:0 Pascal Pannier (69.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Steffen Grafe; Zuschauer: 217