Haldensleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Tom Krüger hat am Samstag vor 58 Zuschauern im Waldstadion ganze fünf Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Gabriel Edgar Schneider traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Sangerhäuser legten in der 44. Minute nach. Wieder war Schneider der Torschütze.

Haldensleber SC liegt 0:2 zurück – 44. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Danny Schulz konnte in Minute 53 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 63 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Haldensleber zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Kevin Husung traf für Sangerhausen in Minute 72. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Kevin-Eugenio Schäffner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (84.). Die Haldensleber sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB 1906 Sangerhausen

Haldensleber SC: Switala – Mäde (60. Krüger), Hartmann, Al Samour (63. Wille), Hevekerl, Hüttl, Zimmermann (46. Sengewald), Boege, Thieke (54. Hebekerl), Stadler, Schunaew

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Hildebrandt, Scholz, Schäffner, Kern (87. Bärwolf), Worch (85. Reiber), Schulz (67. Stöhr), Sonnenberg, Schneider, Weick, Olbricht (67. Husung)

Tore: 0:1 Gabriel Edgar Schneider (21.), 0:2 Gabriel Edgar Schneider (44.), 0:3 Danny Schulz (53.), 1:3 Denny Hevekerl (63.), 1:4 Kevin Husung (72.), 1:5 Kevin-Eugenio Schäffner (84.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Alexander Lück, Marco Uhlmann; Zuschauer: 58