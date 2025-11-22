Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Justin Kreideweiß für Dölau traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

17. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

Zu Beginn der ersten Halbzeit schon fiel der letzte Treffer in dieser Partie, als Niklas Hadaschik den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team erzielte (17.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Blau-Weiß Dölau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Gründling (90. Potapenko), Galushyn, Ludwig (61. Hlynianyi), Born (76. Bark), Hadaschik, Hoffmann, Böhme (11. Weimann), Bauer, Litzenberg (64. Günther)

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Groß, Giese, Hensen, Gros, Redmann (87. Pultke), Köhler, Prinzler (83. Grüneberg), Scheffler (87. Hensen), Kreideweiß, Lippoldt (80. Haensch)

Tore: 0:1 Justin Kreideweiß (3.), 1:1 Niklas Hadaschik (17.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Marcel Meier, Marcel Mönner; Zuschauer: 75