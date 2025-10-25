Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein BSV Halle-Ammendorf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau mit einem torlosen 0:0 (0:0). 145 Fußballfans waren im Stadion der Waggonbauer live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Franz Unger (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Kowalski (78. Schubert), Kunze, Hotopp, Niesel, Englich (78. Piven), Meyer (87. Dabel), Hoffmann, Schmitz, Winkler

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Bondarenko (80. De Pinho Gomes), Hatim, Maier, Strauchmann, Seidel (69. Engl), Souvatzoglou, Omerovic, Neuhaus, Tsipi (83. Sothen)

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145