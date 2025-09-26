Ergebnis 6. Spieltag Duell zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim endet unentschieden 0:0
Für den Gastgeber Haldensleber SC endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Haldensleben/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 75 Zuschauer waren im Waldstadion live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Haldensleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim
Haldensleber SC: Switala – Grabenberg (70. Hevekerl), Schunaew, B. Ebel (62. Prokop), H. Ebel (68. Boege), Stadler, Zimmermann (70. Wille), R. Bögelsack, Krüger (86. Sengewald), Hartmann, Thieke
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel, Prielipp, Sonco, Schmökel, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Moroz, Kuras, Embalo, Hoffmann, Kunyk
; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75