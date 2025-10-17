Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

87. Minute SC Bernburg auf Augenhöhe mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Jamie Liam Bichtemann wurde für Felix Hilmer eingesetzt und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite räumten Max Matthias Kowalski für Dmytro Piven und Vincent Meyer für David Hotopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Bernburger Team errang (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Becker, Fahland (89. Schmidt), L. Lange, Heitzmann, Staat (80. Streithoff), Hilmer (72. Bichtemann), Schauer, Raeck, F. Lange

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schöneck, Englich, Piontek, Schmitz, Hoffmann (87. Agwu), Pannier, Kowalski (75. Piven), Winkler (87. Hartmann), Meyer (82. Hotopp), Kunze

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115