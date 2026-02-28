Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SSV Havelwinkel Warnau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SSV Havelwinkel Warnau und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

1:1 Ausgleich im Spiel SSV Havelwinkel Warnau gegen SV Blau-Weiß Dölau – 95. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hans Büchner, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (88. Winning), Neumann, Büchner, Arndt (59. Hilgenfeld), Krause, Heinrich, Fringel (46. Cembala), Bauer, Albrecht (90. Schulz), Otto (71. Bäther)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Pultke, Prinzler (79. Kreideweiß), Hensen, Köhler, Groß, Giese, Haensch (71. Burghardt), Gros, Masur (46. Lippoldt), Rappsilber

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146