Thale/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Ayumu Masaka (SV 1890 Westerhausen) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Westerhausener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Adriel Ribeiro De Oliveira der Torschütze (45.).

SV 1890 Westerhausen mit 2:0 vorne – 45. Minute

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Schon eine Minute darauf konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Dantas Caldas, Lehmann, Kale, Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Miranda Conceicao, Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Masaka, Pavlish, Masur

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Barabasch (46. Thomas), Mieth, Horvath, Sparfeld, Schmitkamp (46. Schultz), Erdmann (66. Savrii), Lübke (60. Amededjisso), Zoblofsky, Pälchen

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83