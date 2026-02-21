Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau endete das Duell mit dem SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh am Samstag vom Platz gegangen. 71 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 20

Zu Anfang der ersten Spielhälfte schon fiel der letzte Treffer in dieser Partie, als Philipp Stache den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Emseloher Team erzielte (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Gros, Groß, Pultke, Giese (72. Grüneberg), H. Hensen, Rappsilber, A. Hensen (80. Masur), Burghardt (54. Haensch), Prinzler

SV Eintracht Emseloh: Franke – Bozhok (65. Shevtsov), Cibulka, Molochko, Schüt (84. Citaku), Heimur, Stache (82. Vrba), Aljindo, Schmidt, Mukhoid, Polívka

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71