Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – K. Neuhaus (63. Maier), Engl (72. N. Neuhaus), De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Bondarenko, Tsipi, Beer, Seidel (46. Stelmak), B. Strauchmann, Hatim, Souvatzoglou (46. Omerovic)

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Cembala, Büchner, Hilgenfeld (78. Paege), Heinrich, Krause (26. Bradburn), Albrecht, Winning, Bäther (69. Knuth), Neumann, Kniestedt (63. Hutyra)

; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72