Ergebnis 8. Spieltag Duell zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau endet unentschieden 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Zorbau/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau mit einem torlosen 0:0 (0:0). 72 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Zorbau
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 8
SV Blau-Weiß Zorbau auf Augenhöhe mit SSV Havelwinkel Warnau – 0:0
Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau
SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Souvatzoglou (46. Omerovic), Beer, Seidel (46. Stelmak), K. Neuhaus (63. Maier), De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Tsipi, Bondarenko, Engl (72. N. Neuhaus), B. Strauchmann, Hatim
SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Bäther (69. Knuth), Hilgenfeld (78. Paege), Heinrich, Cembala, Winning, Albrecht, Büchner, Neumann, Kniestedt (63. Hutyra), Krause (26. Bradburn)
; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72