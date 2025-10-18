weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 8. Spieltag: Duell zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau endet unentschieden 0:0

Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Aktualisiert: 19.10.2025, 10:51

Zorbau/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SSV Havelwinkel Warnau mit einem torlosen 0:0 (0:0). 72 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Zorbau
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Zorbau auf Augenhöhe mit SSV Havelwinkel Warnau – 0:0

Die Zorbauer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Souvatzoglou (46. Omerovic), Beer, Seidel (46. Stelmak), K. Neuhaus (63. Maier), De Pinho Gomes (63. Gomes Da Silva), Tsipi, Bondarenko, Engl (72. N. Neuhaus), B. Strauchmann, Hatim
SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Bäther (69. Knuth), Hilgenfeld (78. Paege), Heinrich, Cembala, Winning, Albrecht, Büchner, Neumann, Kniestedt (63. Hutyra), Krause (26. Bradburn)
; Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Lennox Jäger; Zuschauer: 72