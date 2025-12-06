Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 33 SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau im Gleichstand – 1:1

Kurz vor dem Pfiff konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Souvatzoglou (46. Jose Malu), K. Neuhaus, Tsipi (43. Stelmak), De Pinho Gomes, Sothen (85. Bisultanov), Bondarenko, Engl (46. Maier), B. Strauchmann, Beer, N. Neuhaus

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Burghardt (78. Kleinert), Redmann, Kreideweiß, Haensch, Hensen, Grüneberg, Lippoldt, Köhler, Hensen, Prinzler

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100