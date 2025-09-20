Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Dessau 05 und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Marius Prinzler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Niklas Mieth erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Laurenz Frederik Lippoldt für Theodor Luiz Rappsilber und Jonas Redmann für Jari Geyer den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Dessau 05 kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Theodor Luiz Rappsilber, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Zoblofsky, Girke (77. Savrii), Biriuk, Barabasch, Mieth, Pratsch, Schultz (77. Werthmann), Sparfeld, Pälchen (81. Erdmann)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese, Redmann (73. Geyer), Kreideweiß, Prinzler, Lippoldt (61. Rappsilber), Haensch, Köhler, Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Hensen, Groß

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103