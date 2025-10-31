Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Emmanuil Heimur das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Lukas Schüt kam rein für Rostislav Senft und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Eintracht Emseloh kassierte zweimal Gelb. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ricardo Hain den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Havelberger Team erzielte (83.). Der SV Eintracht Emseloh hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stamm, Senft (60. Schüt), A. Aljindo, J. T. Aljindo, Heimur, Shevtsov, Polívka, Cibulka, Stache (73. Vrba), Bozhok

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Albrecht (90. Rüdiger), Schulz (64. Brömme), Bradburn, Neumann, Büchner, Knuth (62. Hain), Winning (90. Jeckstadt), Hutyra (59. Otto), Heinrich, Cembala

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70