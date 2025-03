Am 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Fortuna Magdeburg gegen den VfB 1906 Sangerhausen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 37 Zuschauer waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Daniel Fritzsche (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem drei Karten verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Schüler (90. Bimenyimana), Fedchenko (57. Kovkrak), Thon, Domitz, Steinbach, Weidemeier (69. Valle Pousa), Pide, Gnaka, Kauka

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Schneider (83. Stix), Hildebrandt, Sonnenberg, Worch (90. Wagenhaus), Schäffner, Hennig (63. Gängel), Schulz (60. Knopp), Weick, Kern, Husung

; Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Toni Pulst; Zuschauer: 37