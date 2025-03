Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Spiel gegen den VfB 1906 Sangerhausen am 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben 37 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SV Fortuna Magdeburg und dem VfB 1906 Sangerhausen verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt drei Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 24

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Steinbach, Pide, Thon, Fedchenko (57. Kovkrak), Weidemeier (69. Valle Pousa), Schüler (90. Bimenyimana), Lange, Kauka, Gnaka, Domitz

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Sonnenberg, Husung, Hennig (63. Gängel), Schneider (83. Stix), Schäffner, Worch (90. Wagenhaus), Kern, Weick, Schulz (60. Knopp), Hildebrandt

; Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Toni Pulst; Zuschauer: 37