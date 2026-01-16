Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (68.). Doch die Zorbauer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 87 wurde das Gegentor durch Niklas Neuhaus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 87

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Schinkel, Schmökel, Moroz, Seniura, Prielipp, Wróblewski (59. May), Sonco (82. Mrozik), Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Kunyk

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Seidel, Sothen, Maier (46. Neuhaus), Souvatzoglou (46. Beer), Hatim, Omerovic (76. Engl), Bondarenko, Stelmak (51. Tsipi), Strauchmann

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149