Für den SSV Havelwinkel Warnau endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. Auf dem Sportplatz Warnau haben 97 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Dessau 05 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Heinrich, Hilgenfeld (70. Knuth), Albrecht, Winning (58. Hain), Büchner, Hutyra (84. Kniestedt), Neumann, Fringel, Bradburn, Bäther (70. Schulz)

SV Dessau 05: Becker – Pratsch (81. Lübke), Barabasch, Zoblofsky, Biriuk (73. Savrii), Friebe, Horvath, Girke, Pälchen, Von Zansen (90. Schmitkamp), Werthmann (76. Thomas)

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97