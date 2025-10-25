Kein Punktgewinn für SV Dessau 05: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen hinnehmen.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 215 Fußballfans waren im Stadion am Schillerpark live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Biriuk, Erdmann (66. Werthmann), Sparfeld, Zoblofsky, Mieth (90. Thomas), Pratsch, Pälchen (81. Schultz), Barabasch, Horvath, Baumgart (66. Von Zansen)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Gründling, Hadaschik, Litzenberg, Ehrhardt, Böhme, Hlynianyi, Ludwig (63. Sumka), Bark (52. Galushyn), Born (77. Elflein)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215