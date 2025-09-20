Für den SV Eintracht Emseloh endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (0:2).

Allstedt/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Eintracht Emseloh und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 2:3 (0:2) getrennt.

Tim Hoffmann (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde das zweite Tor durch Sebastian Bark erzielt.

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Georg Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Polívka, A. Aljindo, Schüt (76. Stamm), Schmidt (76. Heimur), Molochko (60. Petrai), J. T. Aljindo, Cibulka, Shevtsov, Stache (60. Vrba), Bozhok (60. Senft)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark, Böhme, Elflein, Hadaschik (73. Ludwig), Hlynianyi (90. Galushyn), Weimann (36. Mertes), Litzenberg, Bauer, Potapenko (79. Sumka), Hoffmann

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73