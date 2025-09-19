Mit einer Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Thalheim eine Niederlage gegen den SV Blau-Weiß Zorbau hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Luca Finn Prielipp (SG Rot-Weiß Thalheim) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 87

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Prielipp, Moroz, Seniura, Schinkel (59. Embalo), Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt), Sonco (82. Mrozik), Schmökel, Kunyk, Wróblewski (59. May)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Stelmak (51. Tsipi), Maier (46. Neuhaus), Strauchmann, Hatim, Souvatzoglou (46. Beer), Bondarenko, Omerovic (76. Engl), Sothen, Seidel

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149