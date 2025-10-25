Eine Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (1:0).

Tom Hilgenfeld (SSV Havelwinkel Warnau) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Die Havelberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Ali Maarouf der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Minute 57 SSV Havelwinkel Warnau auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Dante-Nick Sturm, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Magdeburger Mannschaft den Sieg zu bescheren (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Neumann, Albrecht, Winning, Bauer, Knuth (72. Hain), Bradburn, Bäther (79. Brömme), Hilgenfeld (61. Hutyra), Büchner, Heinrich

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Rudolph, Kovkrak (65. Karow), Steinbach (90. Pide), Kauka, Sturm (82. Riemann), Maarouf, Ehrenberg, Weidemeier, Halilaj (89. Thon), Domitz

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119