Kein Punktgewinn für SV Eintracht Emseloh: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen einstecken.

Allstedt/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Tim Hoffmann traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Bark den Ball ins Netz.

Minute 41: SV Eintracht Emseloh 0:2 im Hintertreffen

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Georg Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Bitterfeld-Wolfener Team den Sieg zu verschaffen (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Schüt (76. Stamm), A. Aljindo, J. T. Aljindo, Shevtsov, Stache (60. Vrba), Cibulka, Molochko (60. Petrai), Polívka, Schmidt (76. Heimur), Bozhok (60. Senft)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Litzenberg, Weimann (36. Mertes), Potapenko (79. Sumka), Bark, Böhme, Hoffmann, Elflein, Bauer, Hlynianyi (90. Galushyn), Hadaschik (73. Ludwig)

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73