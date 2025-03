Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der BSV Halle-Ammendorf geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:3). Trotz eines starken Anfangs haben die Bitterfeld-Wolfener Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den BSV Halle-Ammendorf verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Sebastian Bark das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Illia Hlynianyi den Ball ins Netz.

1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 24 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein. Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 16 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Christian Kamalla nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kowalski den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle-Ammendorf sicherte (38.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – BSV Halle-Ammendorf

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Englich, Schlegel, Ehrhardt, Bark (76. Krogmann), Hlynianyi, Böhme, Hoffmann (70. Biriuk), Weimann (70. Krüger), Kirst (70. Potapenko), Günther

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kunze, Hotopp, Schmitz, Saul, Niesel, Schubert, Winkler, Pälchen (70. Schuster), Klarner (61. Piontek), Kowalski (76. Thurm)

Tore: 1:0 Sebastian Bark (4.), 2:0 Illia Hlynianyi (24.), 2:1 Steven Niesel (30.), 2:2 Max Matthias Kowalski (35.), 2:3 Max Matthias Kowalski (38.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Michael Schenke; Zuschauer: 102