Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Partie zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Blau-Weiß Zorbau hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Zorbau auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Niklas Neuhaus der Torschütze (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Minute 87 SG Rot-Weiß Thalheim und SV Blau-Weiß Zorbau im Gleichstand – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Neuhaus, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Zorbauer Team den Sieg zu verschaffen (90.+3). Die Gegner vom SV Blau-Weiß Zorbau beendeten die Partie mit einer Roten Karte (95.).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Blau-Weiß Zorbau

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel (59. Embalo), Wróblewski (59. May), Moroz, Kunyk, Schmökel, Kuras, Seniura, Prielipp, Sonco (82. Mrozik), Gräbe-Schmelzer (74. Zahrt)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Strauchmann, Souvatzoglou (46. Beer), Sothen, Bondarenko, Neuhaus, Stelmak (51. Tsipi), Hatim, Omerovic (76. Engl), Seidel, Maier (46. Neuhaus)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (68.), 1:1 Niklas Neuhaus (87.), 1:2 Niklas Neuhaus (90.+3); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tobias Menzel, Peter Von Elsner; Zuschauer: 149