Eine Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:0).

Havelberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und SV Dessau 05. 97 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Warnau.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Havelberger (56., 85.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Elia Miro Friebe die Gäste in Führung (96.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Dessau 05

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn, Heinrich, Hutyra (84. Kniestedt), Albrecht, Neumann, Büchner, Fringel, Winning (58. Hain), Bäther (70. Schulz), Hilgenfeld (70. Knuth)

SV Dessau 05: Becker – Pälchen, Girke, Zoblofsky, Werthmann (76. Thomas), Pratsch (81. Lübke), Von Zansen (90. Schmitkamp), Biriuk (73. Savrii), Friebe, Horvath, Barabasch

Tore: 0:1 Elia Miro Friebe (90.+6); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Silvio Rüdiger, Maximilian Soppa; Zuschauer: 97