Eine Niederlage für den SSV Havelwinkel Warnau besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (1:0).

Havelberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Havelwinkel Warnau eine Niederlage gegen die SV Fortuna Magdeburg hinnehmen. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 23 schoss Tom Hilgenfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Die SV Fortuna Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Patrick Richter. Die Havelberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Ali Maarouf der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Minute 57 SSV Havelwinkel Warnau gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Dante-Nick Sturm den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (71.).

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Fortuna Magdeburg

SSV Havelwinkel Warnau: Balzer – Hilgenfeld (61. Hutyra), Albrecht, Bradburn, Neumann, Winning, Heinrich, Knuth (72. Hain), Bauer, Büchner, Bäther (79. Brömme)

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Halilaj (89. Thon), Maarouf, Sturm (82. Riemann), Weidemeier, Kovkrak (65. Karow), Domitz, Steinbach (90. Pide), Rudolph, Kauka, Ehrenberg

Tore: 1:0 Tom Hilgenfeld (23.), 1:1 Ali Maarouf (57.), 1:2 Dante-Nick Sturm (71.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Andreas Pak, Norman Schütze; Zuschauer: 119